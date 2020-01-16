Погода в Новосибирске на 22 января: да пребудет с нами снегопад

сегодня 07:01 Поделиться

Фото Сиб.фм

Начиная со среды, 22 января, антициклон, заглянувший в Новосибирск на пару дней покинет Сибирь; воздух постепенно прогреется, а снег будет идти в течение недели.

В Новосибирске со среды, 22 января, начнётся небольшое потепление, которое будет сопровождаться обильными снегопадами. По данным сайта gismeteo.ru погода ожидается пасмурной и относительно тёплой.

Температура воздуха днём -17 градусов и к вечеру поднимется до -10 градусов, ночью -8...-9 градусов. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду с порывами до 7-9. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба, к вечеру будет падать.

Напомним, 19 января новосибирцы окунулись в крещенскую купель.