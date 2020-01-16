Прекратили уголовное преследование экс-директора «Вектора» в Новосибирске

сегодня 18:23 Поделиться

фото академ.инфо

Ранее бывшего директора центра вирусологии и биотехнологий обвиняли в мошенничестве; суд назначил ему штраф.

В Новосибирске суд вынес решение по делу экс-директора центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Валерия Михеева. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные органы.

Валерия Михеева обвиняли в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

«Вектором» Михеев руководил с 2014 по 2016 год. По версии следствия он похитил два миллиона рублей, которые поступили по лицензионным соглашениям. На деньги, которые должны были пойти на премии сотрудникам, Михеев купил себе квартиру.

"Назначен штраф на сумму 20 тыс. рублей, срок уплаты штрафа составляет два месяца. Уголовное преследование прекращено, суд также постановил вернуть ранее арестованный автомобиль", — сообщили ТАСС в суде.

Своей вины Валерий Михеев не признал.

Напомним, сегодня стало известно, что в новосибирском центре «Вектор» разработали экспресс-тест для смертельного вируса из Китая.