Преступный сговор и деньги на мёртвых: что известно о горящем в Новосибирске похоронном доме

21.01.2020 00:28 Поделиться

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», с сайта pixabay.com

Сейчас в Дзержинском районе горит здание похоронного дома «Некрополь»; осенью прошлого года СК заподозрил его руководство в сговоре с патологоанатомом.

Горящий прямо сейчас похоронный дом «Некрополь» на улице Фрунзе 67/1 в Дзержинском районе Новосибирска ранее был замечен в коррупционном скандале. Об этом в октябре сообщали в пресс-службе областного СУ СКР. По версии следствия, руководство «Некрополя» участвовало в преступном сговоре с заведующим патологоанатомическим отделением городской клинической больницы № 1.

Следователи считают, что обвиняемый делал это через своих подчинённых – те советовали близким умершего человека «нужную» ритуальную компанию. Мужчину задержали по подозрению в получении более миллиона рублей взяток 2 октября 2019 года.

Тогда Сиб.фм выяснил, что арест патологоанатома вскрыл ещё больше проблем в сфере ритуальных услуг в Новосибирске. Сотрудники похоронных домов рассказали, как устроен бизнес и сколько «серые похоронщики» зарабатывают на своём нечестном труде.

Пожар в похоронном доме «Некрополь» начался около полуночи 20 января. Сейчас огнём охвачено более 300 квадратных метров здания. По сообщениям очевидцев, перекрыто дорожное движение по улице Фрунзе. На момент публикации новости спасатели продолжают локализацию возгорания. О пострадавших и жертвах не сообщается. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, сегодня в Октябрьском районе Новосибирска сгорели склады с газовыми баллонами.