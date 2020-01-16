Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Пьяная сибирячка проткнула собутыльника вилкой

сегодня 09:25

фото с сайта pixabay.com

Мужчина попал в больницу после застолья с молодой знакомой; в ходе ссоры женщина проткнула собутыльника вилкой.

Госпитализацией закончилась ссора для жителя села Отрадненского Новосибирской области. 44-летний мужчина выпивал со своей знакомой, которая напала на него с вилкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что пострадавшего увезли на скорой ночью 19 января. У 44-летнего мужчины диагностировано проникающее колото-резаное ранение подлопаточной области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 35-летнюю ранее не судимую местную жительницу», – сказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что подозреваемая ударила вилкой потерпевшего в ходе возникшей ссоры во время совместного распития спиртного.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она взята под стражу.

Напомним, накануне новосибирец с пистолетом ограбил своих родителей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

378502
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
267869
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
199635
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
175953
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155305
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
81065
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
56582
Прерванный полёт: что известно о самолёте Новосибирск – Нячанг