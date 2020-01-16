Пьяная сибирячка проткнула собутыльника вилкой

сегодня 09:25 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Мужчина попал в больницу после застолья с молодой знакомой; в ходе ссоры женщина проткнула собутыльника вилкой.

Госпитализацией закончилась ссора для жителя села Отрадненского Новосибирской области. 44-летний мужчина выпивал со своей знакомой, которая напала на него с вилкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что пострадавшего увезли на скорой ночью 19 января. У 44-летнего мужчины диагностировано проникающее колото-резаное ранение подлопаточной области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 35-летнюю ранее не судимую местную жительницу», – сказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что подозреваемая ударила вилкой потерпевшего в ходе возникшей ссоры во время совместного распития спиртного.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она взята под стражу.

Напомним, накануне новосибирец с пистолетом ограбил своих родителей.