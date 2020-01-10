Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске

сегодня 20:35 Поделиться

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На пресс-конференции член правления Новосибирской ассоциации туристических организаций рассказал, где любят отдыхать новосибирцы; лидеры – азиатские страны.

В Новосибирске составили рейтинг направлений, куда сибиряки предпочитают уезжать на отдых. Об этом рассказал член правления Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Виталий Наумов.

Лидером является турецкая Анталия. В 2019 году туда съездили 163 тысячи новосибирцев. На втором месте Таиланд со 143 тысячами туристов, на третьем – Вьетнам. Эту страну посетили 66 тысяч туристов за год.

Не теряют популярности и сибирские курорты. По оценке местных властей, Белокуриху в прошлом году посетили 1,5 миллиона человек, Горный Алтай – миллион туристов.

Специалисты отмечают рост интереса к черноморским курортам России. Популярность Анапы в 2019 году выросла на 55%, а Сочи – на 20.

Напомним, 10 января стало известно, что за прошедший год Новосибирскую область посетили 40 тысяч туристов из Китая.