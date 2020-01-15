Щёку прострелили отважному директору магазина в Новосибирске

сегодня 14:19 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Украсть две бутылки шампанского пытались из новосибирского магазина; бросившийся за похитителями директор торговой точки получил огнестрельное ранение.

Без денег, но с оружием пришла группа мужчин в новосибирский магазин. 20 января злоумышленники пытались похитить две бутылки «Абрау Дюрсо», но на пути похитителей встал представитель администрации торговой точки. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Там рассказали, что примерно в 16:30 в супермаркет на улице Блюхера вошла компания из восьми мужчин. Похитив бутылку шампанского, они сбежали, но спустя 10 минут вернулись. К этому моменту сотрудники магазина уже успели нажать на кнопку тревожной сигнализации и вызвать группу быстрого реагирования.

Во второй заход один из грабителей схватил с витрины ещё одну бутылку шампанского «Абрау Дюрсо» и вместе с приятелями побежал на выход.

В погоню за шайкой бросился директор магазина, догнавший их уже на улице. Началась потасовка, во время которой один из бандитов дважды выстрелил из предмета, похожего на пистолет.

«Одна из пуль попала в лицо директора и повредила мягкие ткани щеки», – говорится в сообщении агентства безопасности.

Напомним, накануне сотрудникам группы быстрого реагирования пришлось выгонять из супермаркета цыганок, устроивших там фуршет.