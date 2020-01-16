Сестра погибшей школьницы-невесты рассказала правду о свадьбе по принуждению

сегодня 14:50 Поделиться

Фото из социальных сетей

Девушка, представившаяся родственницей 16-летней школьницы из Екатеринбурга, назвала «чушью» версию о гибели из-за необходимости вступить в неравный брак; она утверждает, что большая разница в возрасте между невестой и женихом невозможна.

Сибирячка, назвавшаяся двоюродной сестрой 16-летней жительницы Екатеринбурга, которая, по одной из версий, покончила с собой накануне свадьбы с взрослым мужчиной, обратилась в редакцию Сиб.фм. Родственница утверждает, что в традициях езидов, к которым принадлежала семья погибшей и её потенциальный жених, не принято выдавать замуж «насильно».

«У нас не выдают девушек замуж против воли и тем более за 50-летнего мужика. Если жениху больше 25-ти, то девушку не выдают замуж за него», – написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Родственница также прокомментировала появившееся в сети фото умершей школьницы и её якобы будущего мужа. Очевидцы обратили внимание, что на снимке девушка выглядит скованно и старается не обнимать мужчину.

«Она не испуганна! У нас так принято — девушка должна быть скромной. И у нас не принято трогать и обнимать мужчин, если даже он твой будущий муж. Мы не как русские, которые сосутся и обнимаются где попало!» – высказалась назвавшаяся сестрой школьницы читательница сайта Сиб.фм.

16-летняя школьница из Екатеринбурга была обнаружена мёртвой 10 января. Предположительно, она свела счёты с жизнью после поездки на «смотрины» в Омск. Ранее сообщалось, что мужем девушки должен был стать 50-летний езид, но мама погибшей невесты опровергла информацию о возрасте жениха.

Напомним, 21 января появились данные о том, что родители 16-летней екатеринбурженки не запрещали ей посещать светские мероприятия.