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Сибиряк предлагает зачатие ребёнка за часть материнского капитала

сегодня 18:02

фото с сайта pixabay.com

Помощь в зачатии ребёнка предложил сибирячкам житель Бийска; возможно несколько попыток.

В паблике «Подслушано Бийск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление анонимного пользователя. Мужчина предлагает бездетным девушкам помощь в зачатии ребёнка.

«Путин предложил выплачивать материнский капитал с первого ребёнка. Девушки, за долю с маткапитала предлагаю помощь в зачатии ребёнка.

ПыСы. Если с первого раза не получится зачать ребёнка, можно с нескольких попыток», – сообщил сибиряк, пожелавший остаться инкогнито (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Узнавать о потенциальных клиентках мужчина собирается по лайкам и комментариям под своим постом.

Пользователи сети бурно отреагировали на появление необычного объявления.

«Простите, что?

Чувак, ты бизнесом решил заняться?

Про алименты не забывай»;

«Ни одна не лайкнула. Не хотят делиться маткапиталом. Во жадные пошли нынче девушки!»;

«Вы только на размножайтесь пожалуйста».

Желающий стать отцом мужчина не учёл не только возможной выплаты алиментов. Обналичивание материнского капитала в России – уголовно наказуемое деяние. Потратить выплату за рождение ребёнка можно только на установленные законом цели. Например, на приобретение жилья, пенсию матери или обучение отпрыска.

Напомним, молодые мамы из Сибири планируют обратиться к президенту, считая, что маткапитал должен выплачиваться независимо от времени рождения ребёнка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

материнский капитал
Алтайский край
яндекс.дзен

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