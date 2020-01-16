Сибиряк предлагает зачатие ребёнка за часть материнского капитала
фото с сайта pixabay.com
Помощь в зачатии ребёнка предложил сибирячкам житель Бийска; возможно несколько попыток.
В паблике «Подслушано Бийск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление анонимного пользователя. Мужчина предлагает бездетным девушкам помощь в зачатии ребёнка.
«Путин предложил выплачивать материнский капитал с первого ребёнка. Девушки, за долю с маткапитала предлагаю помощь в зачатии ребёнка.
ПыСы. Если с первого раза не получится зачать ребёнка, можно с нескольких попыток», – сообщил сибиряк, пожелавший остаться инкогнито (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).
Узнавать о потенциальных клиентках мужчина собирается по лайкам и комментариям под своим постом.
Пользователи сети бурно отреагировали на появление необычного объявления.
«Простите, что?
Чувак, ты бизнесом решил заняться?
Про алименты не забывай»;
«Ни одна не лайкнула. Не хотят делиться маткапиталом. Во жадные пошли нынче девушки!»;
«Вы только на размножайтесь пожалуйста».
Желающий стать отцом мужчина не учёл не только возможной выплаты алиментов. Обналичивание материнского капитала в России – уголовно наказуемое деяние. Потратить выплату за рождение ребёнка можно только на установленные законом цели. Например, на приобретение жилья, пенсию матери или обучение отпрыска.
Напомним, молодые мамы из Сибири планируют обратиться к президенту, считая, что маткапитал должен выплачиваться независимо от времени рождения ребёнка.
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