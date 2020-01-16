Пособия на детей от трёх до семи лет: Новосибирские власти назвали количество семей, претендующих на выплаты

сегодня 14:07 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Во вторник, 21 января, губернатор Андрей Травников рассказал журналистам о том, как будут реализовываться предложения президента России, озвученные во время послания Федеральному собранию; Новосибирская область по большинству направлений опережает другие регионы.

В Новосибирской области проживает порядка 30 тысяч семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в поддержке. Об этом рассказал губернатор во время традиционной еженедельной встречи с журналистами.

В частности, он отметил, что на территории региона действуют 26 мер поддержки многодетных семей. При этом растёт количество детей, которые родились третьими или последующими.

«Сейчас у нас воспитывается 142 тысячи детей в многодетных семьях. Наша задача сделать всё возможное, чтобы рождались в семьях первые и вторые дети», – подчеркнул глава возможности.

Он также отметил, что в регионе сохранятся все выплаты многодетным семьям, положенные по закону. Всего на текущий момент их получателями являются 824 тысячи человек.

Андрей Травников также отметил, что задача по облегчению доступа к услугам, поставленная президентом России Владимиром Путиным, в регионе, можно сказать, выполнена. С 1 марта все меры поддержки можно будет получить в электронной форме.

«Родителям после рождения ребёнка нужно будет прийти в ЗАГС, получить свидетельство о рождении и зарегистрироваться на сайте госуслуг. Через некоторое время на электронную почту или телефон придёт сообщение о тех мерах, которые положены», – рассказал губернатор.

Он также отметил, что в Новосибирской области продолжится работа по строительству новых школ и детских садов, а также реконструкции уже имеющихся.

Напомним, 20 января в правительстве Новосибирской области обсудили исполнение послания президента России Федеральному собранию.