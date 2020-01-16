Смертельный вирус из Китая пытаются остановить в аэропорту Толмачёво

сегодня 16:09 Поделиться

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво

В российских аэропортах усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая и Таиланда; медики опасаются распространения опасного коронавируса.

В аэропорту Толмачёво все пассажиры, прибывающие из Китая и Таиланда, проходят усиленный эпидемиологический контроль. Об этом Сиб.фм рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

«За пассажирами, летящими самолётами из Китая и Таиланда, наблюдение начинается ещё во время полёта. За их самочувствием следит кабинный экипаж. Они могут сообщить в аэропорт прибытия о пассажирах с признаками короновируса», – рассказали специалисты эпидотдела Управления Роспотребнадзора

В ведомстве отметили, что усиленный контроль был введён сразу же, как только появились первые сообщения об опасном заболевании в китайском городе Ухане. И хотя прямых рейсов, связывающих Новосибирск с эти городом, нет, тем не менее, меры предосторожности были приняты.

По данным Роспотребнадзора, инкубационный период коронавируса – 7-10 дней. Поэтому высока вероятность того, что, возвращаясь из Китая или Таиланда, пассажиры могут привезти инфекцию в Россию. Тем более, что для того, чтобы добраться из Уханя в Новосибирск, потребуется около 12 часов, а из Бангкока – 7.

«Если у вас после возвращения из Китая или Таиланда наблюдаются такие симптомы, как повышенная температура, кашель и головная боль, то нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. При этом нужно сообщить, что накануне вы вернулись из вышеуказанных стран», – сказали специалисты эпидотдела.

В настоящее время в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который расположен в рабочем посёлке Кольцово, ведётся работа над созданием экспресс-теста для выявления коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, 21 января стало известно о четвёртом смертельном случае от нового коронавируса.