Сообщение о гибели чиновницы в ночном клубе удалили с сайта Минюста

сегодня 10:46 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Начальник Управления Минюста России в Кузбассе Лилия Серебренникова скоропостижно скончалась в ночном клубе «Доски» 17 января; сообщение о смерти чиновницы сначала появилось на сайте управления, а потом исчезло.

Информацию о смерти 55-летнего руководителя кузбасского минюста Лилии Серебренниковой по непонятным причинам удалили с сайта ведомства. Сообщение было опубликовано на странице сайта 20 января, но через несколько часов исчезло.

Как ранее сообщал Сиб.фм, руководитель регионального Управления юстиции скончалась 17 января. Инцидент произошёл в местном ночном клубе «Доски». Сообщалось, что женщине стало плохо, и медики не успели помочь.

В новости о трагедии информагентство ТАСС ссылается на данные официального сайта ведомства, цитируя слова о скоропостижном уходе из жизни Лилии Серебренниковой. При этом гиперссылка, ведущая на страницы Минюста, в настоящее время не функционирует. Однако в кэше сохранилась предыдущая версия страницы.





Лилию Серебренникову похоронили 20 января.

Как сообщает местный Telegram-канал «Кузнецкое кайло» со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла не под утро, а после 19:00 в пятницу.

«Чиновнице стало плохо на лестнице. Прибывшая к месту вызова бригада медиков констатировала смерть», – пишет канал.

Информация о том, что трагедия произошла в районе 20:00 часов косвенно подтверждается и данными с официальной страницы ночного клуба «Доски» в Instagram.

Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась, почему вечером 17 января заведение было закрыто.

«Стол был забронирован на 20:00. Приехали, а вы не работаете», – поинтересовалась девушка.

В ответ ей написали, что клуб не работал «по техническим причинам».

Напомним, 20 января стало известно об обнаружении тела высокопоставленной чиновницы в ночном клубе на Кузбассе.