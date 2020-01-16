Топ-5 книг, которые читали новосибирцы во время новогодних каникул

сегодня 05:05 Поделиться

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Новосибирцы во время новогодних каникул не только ходили в театры и кино, катались на коньках и с горок, гули по городу и читали; Сиб.фм выяснил что читали наши земляки.

Жители Новосибирска любят читать. Специалисты областной государственной научной библиотеки составили рейтинг книг, которые наиболее часто у них брали во время новогодних каникул.

5. Бьянка Мараис «Пой, даже если не знаешь слов»

Дебютный роман Бьянки Мараис – идеальное чтение для всех, кто полюбил «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Прислугу» Кэтрин Стокетт и «Бегущего за ветром» Халеда Хоссейни.

В книге рассказывается о том, как девятилетняя Робин из благополучной белой семьи и чернокожая Бьюти, мать трёх детей, никогда не должны были пересечься. Однако судьба распорядилась иначе. Робин скучает в шахтерском пригороде Йоханнесбурга, а Бьюти изо всех сил пытается в одиночку поднять детей. Но восстание школьников, вышедших на улицы города с протестами против порядков апартеида, сметает привычное существование, и Робин с Бьюти оказываются в одном доме, а их судьбы тесно переплетаются. Робин, умная и предприимчивая, обожающая книги про сыщиков, твердо настроена стать детективом. И такая возможность ей предоставляется. Ведь Бьюти явно что-то скрывает от нее и не менее явно она нуждается в помощи. И Робин начинает действовать, не сознавая, к каким трагичным последствиям может привести её игра. История, рассказываемая поочередно Робин и Бьюти, постепенно превращается в настоящий гобелен, на котором запечатлены судьбы девочки и женщины, оказавшихся в самом центре исторической бури. Для Робин поиски правды, начавшись как игра, постепенно превратятся в путешествие самопознания, в дорогу к правде и искуплению. Роман с интригующе непредсказуемым сюжетом, полный теплого юмора и обаяния.

4. Джон Рональд Руэл Толкин «Книга утраченных сказаний».

«Книга Утраченных Сказаний» — первое серьезное художественное произведение Джона Р. Р. Толкина, начатое им в 1916-1917 годах, когда автору было двадцать пять лет, и оставленное незавершенным несколькими годами позже. «Утраченные Сказания» — прообраз тех мифов и легенд, что впоследствии будут названы «Сильмариллионом». «Сказания», в которых чувствуется несомненное влияние английских легенд, обрамлены историей о грандиозном путешествии морехода Эриола через океан на запад, к берегам Тол Эрэссэа, Одинокого Острова, где обитают эльфы. Здесь отважный Эриол узнает истинную историю волшебного народа — Утраченные Сказания Эльфинесса.

3. Роберт Штильмарк «Наследник из Калькутты»

Действие приключенческого романа разворачивается в XVIII веке. Пиратское судно под командованием капитана Бернардито захватывает в Индийском океане Фредрика Райленда, наследника виконтского титула Ченсфилд, который едет в Англию из Калькутты, и его невесту Эмили Гарди. После кораблекрушения капитан Бернардито и Райленд оказываются на необитаемом острове, а Джакомо Грелли, помощник Бернардито, присваивает документы Райленда и под его именем отправляется в Англию. Дальнейшее действие переносится из одной страны в другую: Англия, Италия, Испания, Африка, Северная Америка. Сменяются персонажи: английские луддиты, итальянские иезуиты, испанские инквизиторы, пираты, работорговцы, африканские негры и американские индейцы... В борьбе с кознями врагов и в стремлении к восстановлению справедливости герои становятся участниками невероятных приключений. Фантастическое переплетение сюжетных линий и почти детективные ходы, схватки на суше и на море не смогут оставить читателя равнодушным.

2. Джеймс Боуэн «Подарок от кота Боба»

Уже больше четырех лет книга «Уличный кот по имени Боб» возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих странах. «Подарок от кота Боба» – это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга. Ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать своим читателям. До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо.

1. Рождественские рассказы зарубежных писателей

В сознании западных христиан Рождество остается главным праздником. Не удивительно, что тема Рождества Христова получила богатейшее развитие в европейском искусстве и литературе. Именно поэтому были изданы «Рождественские рассказы зарубежных писателей» отдельной книгой. В сборник вошли произведения классиков: Чарльза Диккенса, Майн Рида, Анатоля Франса, Гилберта Честертона и других.

Напомним, 20 января Сиб.фм рассказал об обещаниях президента во время Послания к Федеральному Собранию.