Топ-5 самых красивых участниц чемпионата Европы по фигурному катанию-2020
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Чемпионат Европы по фигурному катанию привлекает пристальное внимание мужской аудитории — от этих красоток не оторвать глаз; учитывая, что фигурное катание в России с каждым разом всё моложе, Сиб.фм подобрал пять самых красивых участниц от 18 лет и старше.
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Спасибо большое всем! Спасибо нашим тренерам, родителям, болельщикам! Мы все вместе проделали большую работу, и дальше нас ждёт ещё больше!🤗
Молодая (не по российским меркам) фигуристка выступает в парном зачёте с Дмитрием Козловским. Оба спортсмена выросли и начали свою карьеру в Санкт-Петербурге. Ещё совсем недавно Александра не смогла бы попасть в наш список, однако 20 января ей исполнилось 18 лет. В прошлом сезоне Бойкова в паре с Козловским завоевала бронзовую медаль в чемпионате Европы в Минске.
Горячая доминикано-испанская фигуристка Валентина Матос уверенно занимает четвёртую строчку нашего рейтинга. В свои 19 лет Матос — трёхкратная чемпионка Испании в одиночном разряде. Каждый пост в Instagram красавицы вызывает бурю эмоций и десятки комментариев.
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Швейцарская фигуристка Алексия Паганини встала на коньки в три года. С тех пор 18-летняя красавица пока не покорила высоты международного масштаба. Но ещё в позапрошлом сезоне перспективная фигуристка стала чемпионкой Швейцарии.
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Литовская фигуристка Александра Головкина — одна из самых обаятельных звёзд чемпионата Европы. Спортсменке 21 год — сейчас она четырёхкратная чемпионка Литвы, а в 2014 году стала бронзовым призёром Кубка Варшавы.
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Happy new year 🎉 • First competition in 2020 ——> European championship 😍 • Ready for the fight 💪🏻 • 📸 @obrajon • • • • • #2k20#newyear#european#frenchskater#senior#skate#frenchskatergirl#frenchgirl#evgeniamedvedeva#newseason#yuzuruhanyu#figureskating#worldfigure#worldfigureskating#skaternetft#yuzuru#iceskating#iceskater#figureskating#figureskater#worldfigure#worldfigureskating#flexible#sport#skateroniceft#figureskating_amazing#inspftme#teamtutberidze#nathanchen
Неожиданный, но неизбежный исход: первое место достаётся прекрасной француженке Леа Серна. Несмотря на то, что она встала на коньки лишь в восемь лет, сейчас эта 20-летняя красотка поражает зрителей своими артистизмом, техникой и слегка мрачной, но прекрасной харизмой.
Напомним, накануне Сиб.фм составил топ-5 книг, которые новосибирцы читали во время новогодних каникул.
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