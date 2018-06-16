Топ-5 самых красивых участниц чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

сегодня 05:05 Поделиться

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Чемпионат Европы по фигурному катанию привлекает пристальное внимание мужской аудитории — от этих красоток не оторвать глаз; учитывая, что фигурное катание в России с каждым разом всё моложе, Сиб.фм подобрал пять самых красивых участниц от 18 лет и старше.

Пятое место — Александра Бойкова

Молодая (не по российским меркам) фигуристка выступает в парном зачёте с Дмитрием Козловским. Оба спортсмена выросли и начали свою карьеру в Санкт-Петербурге. Ещё совсем недавно Александра не смогла бы попасть в наш список, однако 20 января ей исполнилось 18 лет. В прошлом сезоне Бойкова в паре с Козловским завоевала бронзовую медаль в чемпионате Европы в Минске.

Четвёртое место — Валентина Матос

Горячая доминикано-испанская фигуристка Валентина Матос уверенно занимает четвёртую строчку нашего рейтинга. В свои 19 лет Матос — трёхкратная чемпионка Испании в одиночном разряде. Каждый пост в Instagram красавицы вызывает бурю эмоций и десятки комментариев.

Третье место — Алексия Паганини

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fantastic summer photos⛱️💖✨ #AlexiaPaganini Публикация от Alexia Paganini fanpage🇨🇭 (@alexia_paganini_fanpage) 4 Авг 2019 в 11:08 PDT

Швейцарская фигуристка Алексия Паганини встала на коньки в три года. С тех пор 18-летняя красавица пока не покорила высоты международного масштаба. Но ещё в позапрошлом сезоне перспективная фигуристка стала чемпионкой Швейцарии.

Второе место — Александра Головкина

Посмотреть эту публикацию в Instagram #nocaption😎 Публикация от ALEKSANDRA GOLOVKINA (@alikalexandra) 18 Авг 2018 в 10:39 PDT

Литовская фигуристка Александра Головкина — одна из самых обаятельных звёзд чемпионата Европы. Спортсменке 21 год — сейчас она четырёхкратная чемпионка Литвы, а в 2014 году стала бронзовым призёром Кубка Варшавы.

Первое место — Леа Серна

Неожиданный, но неизбежный исход: первое место достаётся прекрасной француженке Леа Серна. Несмотря на то, что она встала на коньки лишь в восемь лет, сейчас эта 20-летняя красотка поражает зрителей своими артистизмом, техникой и слегка мрачной, но прекрасной харизмой.

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