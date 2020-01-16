Трупы девяти иностранцев обнаружили в сгоревшем доме в Сибири

сегодня 10:07 Поделиться

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Пожар в Томской области унёс жизни девяти человек; в одноэтажном здании проживали иностранцы.

Девять человек погибли при пожаре в доме в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области сегодня, 21 января. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в региональных силовых структурах. По данным собеседника агентства, в сгоревшем доме проживали иностранные граждане. Также там отметили, что точное число погибших – пять человек. Сообщение о девяти жертвах предварительное.

В издании не уточнили, представители какого государства жили в доме – сейчас устанавливаются личности погибших. Источник «Интерфакса» сообщил, что число жертв может увеличиться.

Пожар в посёлке Причулымском Томской области произошёл рано утром 21 января. Общая площадь горения – 208 квадратных метров. Известно, что трое жильцов дома сумели эвакуироваться из здания во время пожара. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, владельцы сгоревшего 20 января в Новосибирске похоронного дома считают, что это был поджог.