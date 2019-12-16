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«Ударил сидящую рядом женщину»: в Толмачёво задержали пьяного авиадебошира

сегодня 17:31

Фото из архива Сиб.фм

В новосибирском аэропорту задержали нетрезвого пассажира рейса Бангкок – Новосибирск; мужчина материл стюардесс и пустил в ход кулаки.

В аэропорту Толмачёво полицейские задержали нетрезвого пассажира, который прибыл в Новосибирск из Бангкока. Как сообщает сайт МВД России, во время полёта мужчина вёл себя агрессивно, нецензурно выражался в адрес стюардесс и других пассажиров. К тому же дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Во время полета гражданин с видимыми признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания, просьбы, а затем и требования работников авиакомпании реагировал агрессивно, а также ударил сидящую рядом женщину. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя общественного порядка», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным оказался 34-летний житель Новосибирска. В отношении мужчины составлен протокол об административной ответственности за неподчинение требованиям сотрудников полиции. Также в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство на на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте».

Напомним, 16 декабря в Толмачёво задержали авиадебошира, который пытался проникнуть в кабину пилотов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

авиадебошир
аэропорт Толмачёво
полиция
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