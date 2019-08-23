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Увеличилось число погибших от вспышки неизвестного вируса в Китае

сегодня 09:44

фото с сайта pixabay.com

От вспышки пневмонии в Китае скончался четвёртый человек; власти России усилили контроль за прибывающими пассажирами.

От вспышки пневмонии к китайском городе Ухань, которую вызвал новый тип коронавируса, погиб четвёртый человек. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на местные власти, сегодня, 21 января. По данным агентства, официальное количество инфицированных на вечер понедельника – 217 человек, 198 из которых находятся в Ухане.

Вспышку пневмонии в Китае зафиксировали в декабре 2019 года. Специалисты выяснили, что болезнь связана с новым типом коронавируса. Сначала местные власти опровергали возможную передачу вируса от человека к человеку, однако позже заявили, что риск заражения есть. Сообщается, что первые случали заражения произошли после посещения рынка морепродуктов в Ухане.

Сейчас известно, что случаи заражения также зафиксировали в Южной Корее, Японии, Гонконге, Таиланде. Власти России усилили контроль за прибывающими гражданами Китая в приграничной зоне. Те же меры приняли в США, Австралии и Таиланде.

Ранее британское издание BBC со ссылкой на местного учёного заявило, что власти Китая могут называть недостоверные данные о числе заражённых новым вирусом. По данным специалиста, факт распространения болезни в других государствах может означать, что количество инфицированных достигло не менее 1700 человек.

Напомним, летом прошлого года коров в Новосибирской области атаковал опасный вирус.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Китай
здравоохранение
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