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В Новосибирске почти месяц не могут найти пропавшую девушку

сегодня 19:47

фото со страницы "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте"

Новосибирские поисковики не теряют надежды; о 17-летней девушке ничего неизвестно с 26 декабря.

В Новосибирске продолжаются поиски 17-летней Ангелины. Девушка пропала в Первомайском районе ещё 26 декабря. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Ангелина была одета в тёмно-зелёную короткую куртку, чёрные спортивные брюки и чёрные ботинки.

На вид ей 17 лет. Рост 150 сантиметров. Волосы тёмные, глаза карие.

Если вам что-то известно о месте нахождения пропавшей, свяжитесь с полицией или волонтёрами по номеру 8-800-700-54-52.

Напомним, 17 января пропавшую под Новосибирском 10-летнюю Алёну Касталанову нашли в подвале без сознания.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

поиски пропавших
Лиза Алерт
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