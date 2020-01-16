В Новосибирске почти месяц не могут найти пропавшую девушку

сегодня 19:47 Поделиться

фото со страницы "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте"

Новосибирские поисковики не теряют надежды; о 17-летней девушке ничего неизвестно с 26 декабря.

В Новосибирске продолжаются поиски 17-летней Ангелины. Девушка пропала в Первомайском районе ещё 26 декабря. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Ангелина была одета в тёмно-зелёную короткую куртку, чёрные спортивные брюки и чёрные ботинки.

На вид ей 17 лет. Рост 150 сантиметров. Волосы тёмные, глаза карие.

Если вам что-то известно о месте нахождения пропавшей, свяжитесь с полицией или волонтёрами по номеру 8-800-700-54-52.

Напомним, 17 января пропавшую под Новосибирском 10-летнюю Алёну Касталанову нашли в подвале без сознания.