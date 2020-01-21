В Новосибирске уволили гаишника, который залил в машину виски
Скриншот видео на YouTube
Сотрудник ДПС из Новосибирска поделился видео, на котором заливает виски Jack Daniel's в служебный автомобиль; проработавшего 20 лет стража порядка уволили.
Сотрудника ДПС, который в декабре прошлого года заливал виски в служебный автомобиль, уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области. Также источник агентства отметил, что уволенный сотрудник проработал в полиции 20 лет.
Видео, на котором сотрудник МВД при исполнении заливает виски Jack Daniel's из бутылки в омыватель служебного автомобиля, опубликовали в сети 7 декабря. Также полицейский подчеркнул, что «может себе такое позволить».
В тот же день в областном ГУ МВД сообщили, что начали служебную проверку после публикации видео. По данным МВД, гаишника уволили за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
Напомним, в середине января новый тренер ФК «Новосибирск» прокомментировал увольнение Игоря Чугайнова.
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Комментарии
С. Савельев
Жёсткое решение руководства по отношению к сотруднику, сознательно нарушающему правила эксплуатации вверенного ему служебного автомобиля (использование ГСМ и жидкостей, не предусмотренных заводом - изготовителем)
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