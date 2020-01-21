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В Новосибирске уволили гаишника, который залил в машину виски

сегодня 17:16

Скриншот видео на YouTube

Сотрудник ДПС из Новосибирска поделился видео, на котором заливает виски Jack Daniel's в служебный автомобиль; проработавшего 20 лет стража порядка уволили.

Сотрудника ДПС, который в декабре прошлого года заливал виски в служебный автомобиль, уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области. Также источник агентства отметил, что уволенный сотрудник проработал в полиции 20 лет.

Видео, на котором сотрудник МВД при исполнении заливает виски Jack Daniel's из бутылки в омыватель служебного автомобиля, опубликовали в сети 7 декабря. Также полицейский подчеркнул, что «может себе такое позволить».

В тот же день в областном ГУ МВД сообщили, что начали служебную проверку после публикации видео. По данным МВД, гаишника уволили за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

Напомним, в середине января новый тренер ФК «Новосибирск» прокомментировал увольнение Игоря Чугайнова.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

МВД
Новосибирск
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Комментарии

21.01.20 в 18:31

С. Савельев

Жёсткое решение руководства по отношению к сотруднику, сознательно нарушающему правила эксплуатации вверенного ему служебного автомобиля (использование ГСМ и жидкостей, не предусмотренных заводом - изготовителем)

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