В Новосибирском центре «Вектор» разрабатывают экспресс-тест для смертельного вируса из Китая

сегодня 17:24 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус 2019-nCoV уже унёс жизни четырёх человек; пока он распространяется на территории Китая и Таиланда.

Роспотребнадзор высоко оценивает риск распространения коронавируса 2019-nCoV за пределы Китая и Таиланда. Уже сейчас во всех российских аэропортах проверяют пассажиров, прибывших из вышеуказанных стран, тепловизором. Однако эта мера не позволяет выявить тех граждан, у которых болезнь находится в инкубационном периоде.

Однако, как сообщили Сиб.фм в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который работает в Новосибирской области, в настоящее время разрабатываются экспресс-тесты для коронавируса 2019-nCoV.

«Уже в конце текущей недели все региональные управления Роспотребнадзора получат первые партии экспресс-тестов. Больше никакой информации предоставить не можем», – рассказали в «Векторе».

Как сообщает газета «Известия», благодаря разработке новосибирцев в течение 20 минут можно будет определить, есть у человека коронавирус или нет. Экспресс-тест будет использоваться для тех пассажиров, у которых проявляются первичные симптомы: повышенная температура, головная боль, кашель.

Как ранее сообщал Сиб.фм, если у граждан, вернувшихся из Китая или Таиланда, наблюдаются симптомы заболевания, необходимо обращаться за медицинской помощью. При этом медработников нужно предупредить о том, что пациент вернулся из вышеназванных стран.

Напомним, 21 января стало известно о четвёртом случае смерти от нового коронавируса.