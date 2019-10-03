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"В течение года поступали угрозы": владельцы сгоревшего в Новосибирске похоронного дома считают, что это был поджог

сегодня 08:20

Фото из группы Инцидент в социальной сети "ВКонтакте"

В Дзержинском районе сгорел офис похоронного дома "Некрополь"; в компании считают, что это мог быть умышленный поджог.

Офис похоронного дома "Некрополь" на улице Фрунзе 67/1 в Дзержинском районе Новосибирска сгорел в ночь на 21 января. Как сообщил корреспонденту Сиб.фм внук учредителя компании Сергей Якушин, в адрес руководства "Некрополя" регулярно поступали угрозы.

"В течение года поступали угрозы в наш адрес. Ожидаем версии МЧС, но на данный момент предполагаем, что это намеренный поджог", — сказал Якушин.

По словам собеседника, ущерб в результате пожара составил не менее 15 миллионов рублей. По большей части из-за сгоревшего товара, который хранился в здании.

"Сгорела центральная часть здания, начиная с кровли. Среди товара: урны с позолотой итальянского и немецкого производства , высокохудожественные урны, американские саркофаги, антикварная мебель, экспонаты музея мировой мемориальной культуры", — добавил Сергей Якушин.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в октябре прошлого года похоронный дом "Некрополь" заподозрили в преступном сговоре с заведующим патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1. По словам Якушина, уголовное дело может иметь прямое отношение к пожару в офисе на Фрунзе.

Здание загорелось в ночь на 21 января. Огнём было охвачено более 300 квадратных метров помещения. Прибывшим на место сотрудникам МЧС понадобилось около 40 минут, чтобы локализовать возгорание. Из-за происшествия временно перекрыли движение автомобилей по улице Фрунзе.

Напомним, Похоронный дом загорелся в центре Новосибирска поздно вечером 20 января.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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Новосибирск
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