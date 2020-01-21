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В центре Новосибирска полыхает похоронный дом

21.01.2020 00:11

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Всё здание похоронного агентства охвачено огнём; рядом расположен крематорий, а также проходит газовая труба.

В Дзержинском районе Новосибирска горит похоронный дом, расположенный на улице Фрунзе, 67/1. Об этом сообщил подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось о возгорании на площади в 150 квадратных метров, однако позже огонь распространился на 300 квадратных метров здания.

По состоянию на 00:00 огнём охвачено всё здание похоронного дома. Есть риск возгорания близлежащих построек – рядом расположен новосибирский крематорий. Также в опасной близости от огня проходит газовая труба. Также очевидцы сообщают, что происходит обрушение обшивки здания.

По данным 2GIS, на улице Фрунзе 67/1 расположен похоронный дом «Некрополь».

Напомним, сегодня в Новосибирске загорелись склады.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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Новосибирск
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