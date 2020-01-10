Врача признали виновным в смерти ребёнка в Сибири
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Доктор не согласился с решением суда и подал апелляцию; Фемида оказалась непреклонна.
В Кемеровской области апелляционный суд рассмотрел жалобу областной клинической детской больницы. Медики посчитали, что их сотрудника неправомочно признали виновным в смерти ребёнка.
Трагедия произошла в родильном отделении, куда доставили беременную женщину. Дежурный врач не посчитал нужным делать ей кесарево сечение, несмотря на то, что для этого были медицинские показания. В результате неоказания квалифицированной помощи ребёнок погиб. Об этом сообщает издание Vse.42.
Мать не стала мириться с потерей и подала иск в суд, потребовав с больницы моральную компенсацию в размере 2 миллионов рублей.
В сентябре 2019 года суд Ленинского района кузбасской столицы встал на сторону истца и обязал клинику оплатить моральный вред. Врачи подали апелляцию.
Но и апелляционная инстанция пришла к выводу, что врач виновен в смерти ребёнка. Медучреждению придётся изыскать 2 миллиона и рассчитаться с кемеровчанкой.
Напомним, 10 января Следком по Алтайскому краю начал проверку медиков после смерти пациентки.
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