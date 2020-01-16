«Живая Барби» из Сибири обломила всех с рождением ребёнка

сегодня 20:11 Поделиться

фото со страницы Юлии Кригер в соцсети Instagram

Сибирская модель Юлия Кригер не намерена рожать ребёнка за маткапитал; об этом она сообщила в своём Instagram.

Известная сибирская модель Юлия Кригер огорчила поклонников новым постов в социальной сети. Ранее девушка разместила анкету и сообщила, что готова родить ребёнка, чтобы получить обещанные президентом России деньги за первенца.

«Хочется всё-таки внести ясность для людей без чувства юмора, что рожать ребёнка за маткапитал я не собираюсь!

Я подожду, когда начнут давать капитал за замужество», — написала модель на своей странице.

Известность новосибирская блондинка Юлия Кригер получила в 2017 году, когда её заметил британский таблоид The Sun. Англичане прозвали сибирячку «русской Барби», тогда как на родине её именуют «сибирской Дейнерис».

Напомним, сегодня житель Бийска предложил дамам зачать ребёнка за часть маткапитала.