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Звезда ситкома Бочкарёва получила штраф за кокаин

сегодня 13:01

фото со страницы Натальи Бочкарёвой в соцсети «ВКонтакте»

Актрису Наталью Бочкарёву суд освободил от уголовного преследования; за хранение кокаина она заплатит штраф.

Суд Преображенского района Москвы прекратил уголовное преследование звезды ситкома «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой. Уголовное дело, которое возбудили в отношении актрисы за незаконное хранение наркотиков – закрыто. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее следствие просило для Бочкарёвой уголовного наказания. Суд освободил артистку от уголовного преследования и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Бочкарёву задержали в сентябре 2019 года. Сотрудники ДПС, остановившие автомобиль актрисы, заподозрили, что она находится в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования артистка отказалась. В ходе досмотра полицейские обнаружили у неё пакет с порошком массой 0,69 грамма. Исследования показали, что это кокаин.

В октябре 2019 года Наталья Бочкарёва уже представала перед судом. За отказ пройти медосвидетельствование её лишили водительских прав на 1 год 8 месяцев и оштрафовали.

Напомним, в конце сентября 2019 года Бочкарёва опровергла своё задержание с наркотиками.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

наркотики
суд
Наталья Бочкарёва
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