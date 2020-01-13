Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе

сегодня 10:37 Поделиться

фото «Спорт.ру»

Известный боец проведёт за решёткой 7 суток; в отношении Емельяненко составлен протокол за мелкое хулиганство.

Известный во всём мире боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался в центре скандала. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Спортсмена задержали на базе отдыха «Спорт» в анапском селе Супсех. Боец был пьян и вёл себя неадекватно.

В отношении Александра Емельяненко правоохранители составили административный протокол за мелкое хулиганство. Спортсмен проведёт за решёткой 7 суток.

В Анапу Емельяненко приехал для проведения тренировок.

Это не первый пьяный дебош, в котором заметили Александра Емельяненко. В 2019 году в Кисловодске боец припарковал автомобиль на пешеходном переходе, повредив при этом две машины. Тогда он также был нетрезв.

Напомним, 19 января в новосибирском лофте «Подземка» прошли бои без правил.