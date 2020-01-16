Альтернативная гражданская служба: сроки прохождения, преимущества, требования к призывнику
Согласно действующему законодательству РФ, лица призывного возраста могут воспользоваться правом замены срочной воинской службы. Для этого предусмотрена альтернативная и гражданская служба.
Чтобы использовать право на альтернативную гражданскую службу, молодому человеку необходимо соответствовать таким критериям:
1. Нахождение в возрастной группе от 18 до 27 лет.
2. Наличие удовлетворительного состояния здоровья – присвоение категории А или Б.
При наличии ограничений к военной службе или действующих отсрочек призывник не будет направлен на альтернативную гражданскую службу. Юноша должен лично или заказным письмом уведомить военный комиссариат о желании заменить воинскую службу на альтернативную. При этом окончательное решение принимается на призывной комиссии.
Кто может воспользоваться альтернативной гражданской службой?
Использовать право замены военной службы могут следующие категории граждан:
1. Относящиеся к малочисленным народным слоям, которые осуществляют деятельность, связанную с определенными традициями.
2. Имеющим жизненные, моральные или религиозные убеждения, которые несопоставимы с использованием оружия.
Ко второй категории можно отнести почти любого гражданина РФ. Но для получения такого права понадобится приложить немало усилий, так как военные комиссариаты не заинтересованы в отправке молодых людей на альтернативную службу. При этом от призывника требуется исключительно заявление. Лучшим вариантом станет предоставление документации, которая установит факт принадлежности к религии, где запрещено использовать и держать в руках оружие. На сайте prizyvanet.ru можно узнать подробную информацию о способах замены военной службы на альтернативную гражданскую.
Сроки и условия прохождения альтернативной гражданской службы
Предусмотрены следующие сроки прохождения альтернативной службы:
● полтора года – при устройстве на рабочие места, относящиеся к военным структурам;
● 21 месяц – при направлении на работу в федеральные и исполнительные органы власти.
За время прохождения альтернативной гражданской службы молодому человеку полагаются выходные дни, а также оплачиваемый отпуск. При направлении на работу по месту жительства молодой человек будет проживать непосредственно дома. Если же его отправят в другое место, то будет предоставлено жилье в общежитии. Уровень дохода зависит от места проведения службы. Он может составлять более 6 000 рублей.
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