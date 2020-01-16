Андрей Травников предложил использовать опыт мобильной общественной приёмной губернатора в работе отделения «Единой России»

сегодня 16:18 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Институт общественных приёмных продолжают совершенствовать в Новосибирской области; глава региона поставил задачу организовать более эффективную работу региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

В работе регионального отделения партии «Единая Россия» будет использован опыт мобильной общественной приёмной губернатора Новосибирской области. Скорость и качество реагирования на запросы жителей должны быть повышены.

Практика проведения комплексных приёмов, во время которых в населённых пунктах Новосибирской области работают не только представители властей, но и врачи, юристы специалисты сферы ЖКХ и так далее, положительно оценена главой региона.

По словам Андрея Травникова, он поддерживает расширение этого формата и попросил членов правительства, специалистов из органов власти, представителей общественных и профессиональных объединений участвовать в комплексных приёмах.

«Комплексные приёмы – такой формат МФЦ, многофункциональной помощи – укладывается в те необходимые изменения в партийной работе, которые я обозначил в самом начале: "Единая Россия" должна стать важной общественной силой, направленной на постоянное взаимодействие с населением и реагирование на изменение ситуации, на новые потребности жителей области», – подчеркнул глава региона.

Свою эффективность в работе с обращениями граждан уже доказали действующие в Новосибирской области механизмы. Так, в прошлом году жители региона познакомились с новым форматом этой работы – мобильной общественной приёмной губернатора. Она осуществляет адресные выездные приёмы в населённые пункты. Часто граждане по обращениям получают обратную связь после решения их вопроса.

Андрей Травников сообщил, что его работа мобильной приёмной в течение прошлого года удовлетворила.

«Очень сильный эффект, с одной стороны, жители чувствуют внимание, сопричастность. С другой стороны, чиновники разных уровней, которые иногда в суете дел теряют актуальность вопроса, понимают, что их контролируют и подсказывают, если они неправы. Если бы отделение "Единой России" в формате комплексных приёмов ввело в свою работу такую практику мобильной приёмной, это было бы полезно для повышения скорости реагирования на запросы граждан», – уверен глава региона.

Он акцентировал внимание на том, что общественные приёмные в регионе должны стать инструментом двусторонней связи с жителями области, не только помогающим в решении их вопросов, проблем или в реализации инициатив, но и предлагающим встречные инициативы, помощь, информацию о положенных льготах, мерах социальной поддержки, реализующихся на территории региона национальных проектах.

Напомним, 20 января губернатор поручил активнее предоставлять гражданам меры поддержки, озвученные президентом.