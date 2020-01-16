Андрей Травников: в 2020 году в школах Новосибирской области будет создано семь тысяч новых мест

сегодня 17:53 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

В общеобразовательных учреждениях региона в этом году создадут более 7000 новых мест; это стало возможным благодаря эффективной реализации на территории Новосибирской области нацпроекта «Образование».

На встрече с представителями СМИ губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в наступившем году будет создано более семи тысяч новых мест в школах. Это станет возможно в рамках эффективной реализации в регионе нацпроекта «Образование». Кроме того, более гибко будут использованы существующая инфраструктура и строительство новых зданий в соответствии с задачами, поставленными президентом России в послании Федеральному собранию.

Губернатор особо отметил изменения, внесённые в нацпроект «Образование». Они направлены на повышение комфорта школьников и преподавателей.

«Количество детей во всех крупных городах, в том числе в Новосибирске, растёт быстрее, чем мы строим новые школы, несмотря на то, что темпы строительства школ беспрецедентно высокие за последние 30 лет», – отметил глава региона.

Тем не менее, по его словам, необходимо скорректировать планы в рамках нацпроекта «Образование». Губернатор предложил решить вопрос за счёт более гибкого использования существующей и создаваемой инфраструктуры.

«В качестве примера такой работы, напомню, что в прошлом году с мэрией Новосибирска мы выработали очень своевременное и эффективное решение, благодаря которому при достаточно небольшом объёме финансирования – порядка 200 миллионов рублей – мы в 2019 году смогли создать дополнительно порядка двух тысяч мест за счёт перепрофилирования помещений в существующих школах», – отметил Андрей Травников.

Всего в Новосибирской области 2016 по 2018 годы построено и реконструировано восемь школ на 5113 мест. А в 2019 – шесть школ на 4451 ученика.

Глава региона сообщил, что в 2020 году в регионе будет завершено строительство и введение в эксплуатацию шести школ на 5200 мест. Также планируется открыть дополнительно 1957 мест за счёт перепрофилирования помещений в зданиях действующих образовательных учреждений.

Сейчас ведётся согласование перечня мощности и очерёдности сроков строительства необходимых объектов общего образования совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов.

Кроме того, губернатор напомнил о дополнительной специальной выплате классным руководителям в размере 5 тысяч рублей из федерального бюджета. Согласно посланию Президента РФ, она будет введена уже с 1 сентября этого года. Андрей Травников подчеркнул, что будут обязательно сохранены все существующие региональные доплаты за классное руководство. Всего с нового учебного года дополнительные выплаты за классное руководство будут получать 18 322 педагога.

Также глава региона рассказал об эффективном использовании современных технологий в интересах обучения детей. В частности, речь шла о широкополосном доступе в интернет.

«Новосибирская область в конце 2019 года в числе небольшого количества регионов в опережающем порядке вошла в федеральный проект "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", уже закупили телекоммуникационное оборудование», – отметил Андрей Травников.

По его словам, к началу учебного года всё оборудование будет смонтировано. Первые 233 школы области получат не только более высокую скорость доступа к интернету, но и полноценную информационную систему, которая предоставит ученикам возможность воспользоваться образовательным контентом из любого уголка и источника не только в России, но и за рубежом, а также облегчить работу педагогов.

Кроме того, высокоскоростным доступом к интернету обеспечат и другие важные социальные объекты. Всего в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» в Новосибирской области до конца 2021 года будут обеспечены интернетом 1,135 тысячи социально значимых объектов, расположенных в 322 населенных пунктах Новосибирской области. Среди объектов – школы, ФАПы, пожарные части, больницы, амбулатории и другие. 400 таких объектов были подключены в прошедшем году.

Напомним, 22 января Андрей Травников предложил использовать опыт мобильной общественной приёмной губернатора в работе отделения «Единой России».