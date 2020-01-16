Более 13 тысяч человек в Новосибирской области болеют гриппом и ОРВИ

сегодня 09:36 Поделиться

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Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области опубликовало количество заболевших в новом году гриппом и ОРВИ; по данным ведомства, в регионе зарегистрировано 13 175 случаев.

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирской области не превышен. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, за 3 недели зарегистрировано 13 175 случаев заболевания ОРВИ. При этом отмечается сезонный подъём заболеваемости негриппозной этиологии.

«В Новосибирской области зарегистрированы единичные обращения пациентов, которым после обследования был поставлен диагноз "грипп". Все они не были привиты», – рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, всего были привиты более 1,4 миллиона жителей Новосибирской области. Это 51,3 % от общего числа населения региона.

Специалисты управления призывают новосибирцев соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. При этом нужно по возможности свести к минимуму контакты с заболевшими. В случае появления в общественных местах желательно носить медицинскую маску, которую нужно менять каждые 2-3 часа. При первых признаках недомогания – повышенной температуре, головной боли, кашле и насморке, необходимо обращаться за медицинской помощью.

Напомним, 21 января стало известно, что в аэропорту Толмачёво пытаются остановить смертельный вирус из Китая.