ЧЕ по фигурному катанию: новосибирские зрители требуют лишить Первый канал права показа соревнований

сегодня 15:34 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию, который в среду, 22 января, начинается в Австрии, будет показывать Первый канал; новосибирские зрители недовольны сеткой вещания крупнейшего ТВ-медиа страны.

Новосибирские зрители просят показывать соревнования по фигурному катанию, начавшегося 22 января в австрийском городе Граце не только на Первом канале.

«Показывайте фигурное катание по каналу "Матч". Первый откупил показ, а не транслирует чемпионат в полном объёме! Мы хотим смотреть фигурное катание полностью, а не в интернете», – отметила Наталья Арданова.

Зрителей Новосибирска не устраивает, что соревнования показывают не в прямом эфире, а в записи. К тому же из-за разницы по времени часто вместо чемпионата Европы по фигурному катанию показывают другие передачи.

Так, например, заявленные соревнования среди мужчин новосибирцы не увидят вообще. А катание пар покажут в записи в усечённом виде. Трансляция продлится всего 45 минут.

Напомним, 20 января Сиб.фм опубликовал полную программу чемпионата Европы по фигурному катанию.