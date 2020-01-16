Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: программа соревнований на 22 января

сегодня 13:39 Поделиться

Фото с сайта спортивного клуба ЦСКА

В австрийском городе Граце в среду, 22 января, стартует чемпионат Европы по фигурному катанию; Сиб.фм публикует программу соревнований первого дня.

В среду, 22 января, город Грац, расположенный на юге Австрии, принимает участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Первыми на лёд, чтобы побороться за звание сильнейшего фигуриста Старого Света, выйдут мужчины.

Соревнования в короткой программе начнутся в 19:30 по новосибирскому времени. А когда в Новосибирске наступит глубокая ночь, в 3:15 начнутся соревнования среди танцоров на льду. Они представят ритм-танец.

От России в чемпионате Европы участвуют в мужском фигурном катании Александр Самарин, Артур Данилян и Дмитрий Алиев, а в спортивных танцах – Александра Степанова и Александр Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Напомним, 20 января Сиб.фм опубликовал полную программу соревнований.