Детство дикдиков: Новосибирский зоопарк показал первую зимовку экзотических антилоп

сегодня 12:23 Поделиться

фото Новосибирского зоопарка

Детёныши антилоп-дикдиков и горалов в Новосибирском зоопарке появились осенью 2019 года; для них это первая в жизни зима.

Новосибирский зоопарк рассказал о том, как проводят свою первую зимовку новые для Сибири виды парнокопытных – дикдики и горалы. Малыши появились на свет осенью 2019 года.

Малышка горала оказалась очень любопытной, рассказал заведующий сектором копытных и грызунов Александр Филиппов.

«Самка даже пытается выгнать людей: делает выпады, стучит передними копытами. А их дочка ведет себя иначе. Она хоть и держится на расстоянии, но видно, что она принюхивается, присматривается и может сделать несколько шагов в сторону человека. Внешне детёныш, конечно, очень похож на родителей. За последние месяцы у неё стала гуще шерсть. Ей не страшны морозы и сильный ветер. Интересно, что она "застолбила" себе место в укрытии», – говорит Александр Филиппов.

Малышка уже отказалась от материнского молока, и теперь в её рационе сено, ветки, овсянка, морковка и комбикорм.

А вот маленького дикдика мама по-прежнему кормит молоком. Но малыш не отказывается и от взрослых кормов. Хрумкает морковку, сельдерей и яблоки. Как выяснилось, по вкусу дикдикам пришлись мюсли для лошадей. Визуально отличить малыша дикдика от взрослых особей уже очень сложно.

«Размерами детеныш уже сопоставим с родителями. Но есть деталь, которая выдает в нём малыша. Это же мальчик, самец, но он маленький, и у него пока нет рожек. Когда у него рожки вырастут, тогда от папы его уже будет трудно отличить. Дикдики очень осторожные, пугливые животные. Когда мы заходим к ним в вольер, они сразу прячутся. Это их природная особенность, позволяющая им выживать в природе. Но мы отмечаем, что за неполный год, как дикдики содержатся у нас, они стали чуть спокойней относиться к тем, кто за ними ухаживает», – рассказала заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.

Посетители зоопарка могут своими глазами увидеть, как растут новые жители Новосибирского зоопарка. Горалы живут в уличном вольере вместе с длиннохвостыми неясытями, а теплолюбивые дикдики – в павильоне «Тропический мир».

Напомним, 16 января Новосибирский зоопарк показал малышку Джулию – детёныша орангутана.