«Из-за врачей родила раньше срока»: сибирячка осталась без материнского капитала на первого ребёнка

сегодня 14:44 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Сибирячка Екатерина Н. стала мамой в ноябре 2019 года, хотя роды были назначены на январь 2020-го; женщина винит врачей в том, что не сможет получить материнский капитал.

На два месяца раньше поставленного срока жительница Новосибирска Екатерина Н. родила ребёнка. Малыш должен был появиться на свет в январе 2020 года, но это произошло это в ноябре 2019-го. Теперь женщина интересуется – имеет ли она право на материнский капитал за первенца. Свой вопрос молодая мама оставила в разделе комментариев на сайте Сиб.фм.

Екатерина поделилась: дочку она ждала в конце января. Но «исключительно по вине врача в женской консультации» дотянула только до 28-й недели беременности.

«Началось кровотечение, гипоксия плода, у меня давление 200 на операционном столе! Вес моей дочке был 910 гр, 38 см! Я до сих пор нахожусь в отделении патологии новорождённых!» – написала женщина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Кроме здоровья первенца молодую маму беспокоит и то, что из-за преждевременных родов она может лишиться обещанных президентом выплат.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 15 января Владимир Путин предложил распространить действие программы материнского капитала на семьи, в которых появился первенец. Президент уточнил, что выплаты в размере 466 тысяч рублей будут положены тем, кто станет родителями с 1 января 2020 года.

«Новость о выплате маткапитала на первенца меня очень порадовала! Это могло бы решить мою проблему с жильем! Главный вопрос – попадаю ли я в число тех, кто может рассчитывать на эти деньги», – написала Екатерина.

Молодая мама также добавила, что если в сети появится петиция с обращением к президенту о расширении перечня получателей маткапитала в России, она «с удовольствием её подпишет».

Напомним, ранее сибирские мамы предложили подготовить письмо главе государства с просьбой выплачивать маткапитал нуждающимся семьям задним числом.