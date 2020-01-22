Кубок мира по биатлону 2019-2020: расписание гонок шестого этапа в Поклюке, где и во сколько смотреть трансляции

сегодня 18:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Словакии стартует шестой этап Кубка мира по биатлону; Сиб.фм публикует полную программу соревнований.

В течение 5 дней словацкий город Поклюка будет временной столицей биатлона. Здесь 23 января стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования будут транслировать несколько телеканалов. Внимание, время указано новосибирское.

23 января, четверг

20:15. Мужчины, 20 километров. Индивидуальная гонка. Прямой эфир на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт».

24 января, пятница

20:15. Женщины, 15 километров. Индивидуальная гонка. Прямой эфир на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт».

25 января, суббота

19:15. Смешанная эстафета (супермикст). Прямой эфир на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт».

23:00. Смешанная эстафета. Прямой эфир на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт».

26 января, воскресенье

18:15. Мужчины, 15 километров. Масс-старт.

19:00. Женщины, 12,5 километра. Масс-старт.

В общем зачёте после пяти этапов соревнований на пером месте среди мужчин находится Мартен Фуркад, на втором месте Кантен Фийон Майе, на третьем Симон Детьё, все трое из Франции. Среди женщин на первом месте Тириль Экхофф из Норвегии, на втором – Доротея Вирер из Италии, на третьем – Ханна Эберг из Швеции.

Этот этап станет последним перед первенством планеты. После Словении биатлонисты встретятся в итальянской Антерсельве. Там с 13 по 23 пройдет чемпионат мира.

Напомним, 5 мая новосибирская биатлонистка Ольга Вилюхина родила мальчика.