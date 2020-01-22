Кубок мира по биатлону 2019-2020: расписание гонок шестого этапа в Поклюке, где и во сколько смотреть трансляции
Фото с сайта pixabay.com
В Словакии стартует шестой этап Кубка мира по биатлону; Сиб.фм публикует полную программу соревнований.
В течение 5 дней словацкий город Поклюка будет временной столицей биатлона. Здесь 23 января стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования будут транслировать несколько телеканалов. Внимание, время указано новосибирское.
23 января, четверг
24 января, пятница
25 января, суббота
26 января, воскресенье
В общем зачёте после пяти этапов соревнований на пером месте среди мужчин находится Мартен Фуркад, на втором месте Кантен Фийон Майе, на третьем Симон Детьё, все трое из Франции. Среди женщин на первом месте Тириль Экхофф из Норвегии, на втором – Доротея Вирер из Италии, на третьем – Ханна Эберг из Швеции.
Этот этап станет последним перед первенством планеты. После Словении биатлонисты встретятся в итальянской Антерсельве. Там с 13 по 23 пройдет чемпионат мира.
Напомним, 5 мая новосибирская биатлонистка Ольга Вилюхина родила мальчика.
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Комментарии
Валентина
Я вот тоже хотела бы получить на третьего ребенка , срок был 10.01.2019 а родила потому что врачи прокололи пузырь при осмотре 27.12.2018 мне не хватила 4 дня вот это обидно . А сейчас жду 4 ребенка и не где нет информации что будут какие та выплаты . Как то законы не справедливы а если люди 4и последующего ребенка ждут им вообще не чего.
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