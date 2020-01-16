Лайфхак дня: как не умереть на работе от усталости
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В середине рабочей недели хочется быстрее выходных, а в понедельник вы мечтаете об отпуске; у вас хроническая усталость и вам срочно нужен отдых.
Если вы стали замечать, что работать не хочется и что выходные – это глоток свежего воздуха, нужно посмотреть, в чём дело. Как правило, так себя чувствуют уставшие люди. Сиб.фм выяснил, как не умереть на работе от усталости.
Бывает, что вы устаёте в следствие какой-либо болезни. И как только будет определена причина и начнётся лечение синдром усталости пойдёт на спад. Она проявляется ростом температуры, головной болью. Поэтому, если у вас подобные симптомы, то лучше не откладывать визит к врачу.
Однако, если у вас нет болезненных симптомов, то возможно у вас усталость, связанная с какими-либо событиями. Это может быть ссора с коллегами, обида на руководство. Чтобы избавиться от неё нужно разобраться в себе. Выяснить причину стресса и постараться сделать его последствия минимальными. Если поссорились – помиритесь, а если обиделись, то просто простите и двигайтесь дальше.
Чтобы ваш организм стал стрессоустойчивым, нужно соблюдать элементарные правила. Во-первых, соблюдайте режим труда и отдыха. Помните, что для взрослого человека сон должен длиться не менее семи часов. При этом рабочая неделя не должна превышать 40 часов. Если у вас получается больше, то работодатель должен предоставлять выходные дни за переработанное время.
Во-вторых, необходимо соблюдать режим питания. Есть нужно небольшими порциями 4-5 раз в день. При этом нужно следить, чтобы еда была сбалансированной в части белков, жиров и углеводов, а также насыщена витаминами и микроэлементами. Если вы занимаетесь спортом, или ваша работа связана с физическим трудом, увеличивайте калорийность питания. Если вы в чём-то сомневаетесь, посоветуйтесь с лечащим врачом или с диетологом.
В-третьих, соблюдайте распорядок дня. Обязательно отводите время на любимое занятие. Хотя бы 30-40 минут в день. От того, что вы полежите на диване с книжкой или проведёте время за «стрелялкой» или «бродилкой» за компьютером никому хуже точно не будет.
Напомним, 22 января Сиб.фм рассказал, как не дать замёрзнуть айфону.
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