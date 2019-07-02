«Маски, лица, лики»: новосибирцам покажут графические портреты клоунов и героев библейских сюжетов
Фото предоставлено информационным отделом центра культуры ЦК19
Новосибирский художник и дизайнер Владимир Хананов представит серию графических портретов; в рамках открытия экспозиции автор встретится со зрителями.
Выставка «ЛИКбез» новосибирского художника и дизайнера Владимира Хананова откроется 23 января в 18:00 в центре культуры «ЦК19» (улица Свердлова, 13). В экспозицию войдут 68 графических портретов. Об этом Сиб.фм рассказала руководитель информационного отдела центра культуры ЦК19.
«В своих работах автор размышляет о границах создаваемых им образов – актёров, лицедеев, клоунов, героев библейских сюжетов – и выделяет их в условные серии "маски, лица, лики"», – говорится в анонсе выставки.
Так, одним из повторяющихся образов, опоясывающих «ЛИКбез», станут интерпретации главного героя романа Сервантеса – Дон Кихота. Взгляд автора позволяет увидеть не привычного «рыцаря печального образа», а смешного и даже сумасшедшего неудачника, не выдерживающего сравнения с современными героями.
Владимир Хананов известен сотрудничеством с российскими дизайн-студиями, является победителем, финалистом и участником фестивалей дизайна и рекламы в Москве, Новосибирске, Минске, Томске.
Напомним, в июне 2019 года новосибирский художник разрисовал набережную в Нижнем Новгороде.
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