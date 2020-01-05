«Натурально, стало лучше»: Лера Кудрявцева впервые появилась на экране после удаления грудных имплантов
Фото с личной страницы Леры Кудрявцевой в социальной сети «ВКонтакте»
Пользователи социальных сетей оценили фотографии Леры Кудрявцевой; знаменитая телеведущая вышла на работу после операции.
Телеведущая Лера Кудрявцева разместила у себя на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram фотографии своего первого рабочего дня после хирургического вмешательства. В конце декабря ей сделали операцию по удалению силиконовых имплантов груди.
Лера подробно описала процесс у себя в Instagram. В частности она предупреждает девушек и женщин отказаться от подобных операций, поскольку, несмотря на постоянный контроль, импланты могут порваться.
«На сертификате было чёрным по белому написано – пожизненная гарантия, а доктор говорил – можно танком давить. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт – левый имплант порван, протекает уже лет 5-6», – написала телеведущая.
Ей была сделана сложная операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей.
Подписчики телеведущей восхищаются новым имиджем Кудрявцевой и поддерживают её.
«Натурально, стало лучше», – пишет один из поклонников.
«Словно помолодела», – говорит второй.
Напомним, 5 января Митя Фомин восхитил поклонников голым торсом.
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