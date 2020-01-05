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«Натурально, стало лучше»: Лера Кудрявцева впервые появилась на экране после удаления грудных имплантов

сегодня 12:42

Фото с личной страницы Леры Кудрявцевой в социальной сети «ВКонтакте»

Пользователи социальных сетей оценили фотографии Леры Кудрявцевой; знаменитая телеведущая вышла на работу после операции.

Телеведущая Лера Кудрявцева разместила у себя на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram фотографии своего первого рабочего дня после хирургического вмешательства. В конце декабря ей сделали операцию по удалению силиконовых имплантов груди.

Лера подробно описала процесс у себя в Instagram. В частности она предупреждает девушек и женщин отказаться от подобных операций, поскольку, несмотря на постоянный контроль, импланты могут порваться.

«На сертификате было чёрным по белому написано – пожизненная гарантия, а доктор говорил – можно танком давить. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт – левый имплант порван, протекает уже лет 5-6», – написала телеведущая.

Ей была сделана сложная операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей.

Подписчики телеведущей восхищаются новым имиджем Кудрявцевой и поддерживают её.

«Натурально, стало лучше», – пишет один из поклонников.

«Словно помолодела», – говорит второй.

Напомним, 5 января Митя Фомин восхитил поклонников голым торсом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

телевидение
здоровье
звёзды
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