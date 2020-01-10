Названы регионы с самыми богатыми чиновниками России
фото "АиФ"
Каждый третий россиян работает во власти; средняя зарплата составляет порядка 37 тысяч рублей.
Аналитики «АиФ» составили рейтинг российских регионов, где чиновники получают самую высокую заработную плату. Из сибирских территорий в список вошла только Якутия.
По статистике, треть трудоспособного населения России работает в структурах, связанных с властью. Это гражданские и муниципальные служащие. Средняя заработная плата их составляет 37 тысяч рублей. Однако есть регионы, где получают в разы больше.
Первое место в рейтинге доходов чиновников занимает Ямало-Ненецкий Автономный Округ. Здесь заработная плата 133,5 тысяч рублей. На втором месте Ханты-Мансийский АО с 97,5 тысяч. Третье место делят Чукотский и Ненецкий округа с 93,8 и 93.7 тысяч рублей соответственно.
Москва оказалась в середине рейтинга с заработной платой чиновников в 91,4 тысячи рублей.
Среди сибирских регионов самая высокая плата за работу во власти – в Якутии. Здесь чиновникам платят 60,2 тысячи рублей в месяц.
Напомним, 10 января губернатор Новосибирской области заявил о том, что за 10 лет зарплаты в регионе вырастут в два раза.
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