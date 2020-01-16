Новосибирск: события 23 января

сегодня 06:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.ru

В четверг, 23 января, в Новосибирске пройдёт несколько мероприятий, важных для всех; Сиб.фм выяснил, что будет происходить в городе.

Первая сессия

В 10:00 в Большом зале Законодательного собрания Новосибирской области состоится 50-я сессия. Депутаты рассмотрят 13 вопросов. В частности глава региона отчитается о результатах действия правительства в 2019 году. Кроме того, исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области расскажет об объектах, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

Адрес: Кирова, 3

Налогообложение самозанятых

В 12:00 Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров поделится информацией о целях нового налогового режима и мерах поддержки, на которые смогут претендовать самозанятые жители региона. Об особенностях налогового режима для самозанятых и количестве уже зарегистрированных в этом статусе жителей Новосибирской области расскажет руководитель регионального управления ФНС России Алексей Легостаев.

Адрес: Добролюбова, 2А, 3-й этаж.

Генплан

В12:30 Об изменениях в главном градообразующем документе, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий, мэру Анатолию Локтю доложит заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. Напомним, Генеральный план города Новосибирска был утвержден в 2007 году решением Совета депутатов города Новосибирска № 824. Создание основополагающего документа территориального планирования Новосибирска осуществлялось в рамках городской целевой программы «Генеральный план города Новосибирска». В 2018 году принято решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска».

Красный проспект, 34, каб. 301.

О «цифре»

В 15:00 состоится заседание коллегии, которое проведет заместитель Губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. В ходе заседания будут подведены основные итоги 2019 года и обозначены задачи в сфере цифровой трансформации на 2020 год. С основным докладом выступит министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Среди тем других докладов – итоги и перспективы реализация региональных проектов, сформированных в соответствии с основными направлениями национальной программы «Цифровая экономика».

Адрес: Красный проспект, 18

И вновь о Послании

В 17:00 состоится расширенное заседание Совета Общественной палаты Новосибирской области. Представители органов исполнительной власти Новосибирской области, члены и эксперты Общественной палаты региона примут участие в расширенном заседании Совета Общественной палаты Новосибирской области, где планируется обсудить проект федерального закона о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", направленный на реализацию Послания Президента России Федеральному Собранию. Заседание пройдет при участии члена рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

Адрес: Кирова, 3