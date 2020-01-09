Новосибирский фанат может сняться в «Последнем герое»

сегодня 11:11 Поделиться

фото телеканала ТВ-3

Фанат из Новосибирской области проник на съёмочную площадку шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»; житель Куйбышева самостоятельно добрался до Филиппин.

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Роман Бамбизов ворвался в кадр съёмок шоу «Последний герой». Молодой человек самостоятельно добрался до Филиппин и рассчитывает, что продюсеры и участники шоу разрешат ему остаться в проекте.

По словам Романа, о том, чтобы оказаться на заветном острове, он мечтает 20 лет.

Роман Бамбизов пытался пройти очный этап кастинга в Новосибирске, но это ему не удалось. Тогда молодой человек опубликовал в сети видеопослание, которое, правда, всё равно не приблизило его к цели.

«Когда я не прошёл кастинг, я создал опрос в Интернете: «Достоин ли я попасть на проект»? Именя поддержали сотни фанатов «Последнего героя»! У меня всего 1 тысяча подписчиков, но эта запись разошлась: сначала поддержали жители моего города Куйбышева, потом – Новосибирск и область, после чего публикация «всплыла» в тематических группах фанатов игры – и они все стали писать мне! Писали из разных городов, даже с Украины, сочиняли стихи в поддержку. Это придало мне сил, и я всем ответил, что поеду на остров сам и постараюсь попасть в шоу во что бы то ни стало!» – рассказал Роман Бамбизов (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Как рассказал Роман, добраться до острова оказалось очень сложно. Ему пришлось пережидать извержение вулкана Тааль.

Решение, оставлять ли смелого сибиряка на проекте, примут в феврале, когда на телеканале выйдет первый выпуск шок «Последний герой. Зрители против звёзд».

Напомним, в начале января сибирячка стала продюсером комедийного шоу на ТНТ.