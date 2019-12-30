Новосибирский фотограф требует 100 тысяч за эксклюзивные кадры с Ольгой Бузовой

сегодня 10:23 Поделиться

фото с сайта «Авито»

Фотограф Сергей Тарасов продаёт снимок на сайте объявлений; за фото в единственном экземпляре новосибирец просит 100 тысяч.

Фотограф из Новосибирска Сергей Тарасов выставил на продажу эксклюзивный снимок, на котором изображена поп-дива Ольга Бузова. Объявление появилось на сайте «Авито». Стоит фотография немалых денег – за неё Тарасов требует 100 тысяч рублей.

Такая цена объясняется тем, что рядом с фото оставил автограф бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов. Пара была в отношениях с 2012 по 2016, а затем со скандалом разошлась.

«Авторская фотография. Эксклюзив, в единственном экземпляре», – описал фотографию Сергей Тарасов.

Кадры новосибирского фотографа – не первый случай за последнее время, когда становятся известны новые подробности жизни Ольги Бузовой. В начале недели Сиб.фм писал, как участник проекта «План Б» рассказал об интимных отношениях со звездой. Её бывший ухажёр из Омска намекнул на близкие отношения с Бузовой, однако точного ответа так и не дал.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Ольга Бузова сейчас отдыхает с блогером из Новосибирска Давой Манукяном.