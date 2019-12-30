Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Новосибирский фотограф требует 100 тысяч за эксклюзивные кадры с Ольгой Бузовой

сегодня 10:23

фото с сайта «Авито»

Фотограф Сергей Тарасов продаёт снимок на сайте объявлений; за фото в единственном экземпляре новосибирец просит 100 тысяч.

Фотограф из Новосибирска Сергей Тарасов выставил на продажу эксклюзивный снимок, на котором изображена поп-дива Ольга Бузова. Объявление появилось на сайте «Авито». Стоит фотография немалых денег – за неё Тарасов требует 100 тысяч рублей.

Такая цена объясняется тем, что рядом с фото оставил автограф бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов. Пара была в отношениях с 2012 по 2016, а затем со скандалом разошлась.

«Авторская фотография. Эксклюзив, в единственном экземпляре», – описал фотографию Сергей Тарасов.

Кадры новосибирского фотографа – не первый случай за последнее время, когда становятся известны новые подробности жизни Ольги Бузовой. В начале недели Сиб.фм писал, как участник проекта «План Б» рассказал об интимных отношениях со звездой. Её бывший ухажёр из Омска намекнул на близкие отношения с Бузовой, однако точного ответа так и не дал.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Ольга Бузова сейчас отдыхает с блогером из Новосибирска Давой Манукяном.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Новосибирск
Ольга Бузова
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

379762
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
354195
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
209579
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176038
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155410
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
95627
Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске
87801
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей