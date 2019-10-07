Новосибирский подросток в шутку "заминировал" школу

сегодня 19:06 Поделиться

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Юный новосибирец позвонил в полицию и сообщил о минировании школы; за шуточный звонок телефонному террористу грозит реальное наказание.

Уголовное дело возбудили в отношении 17-летнего новосибирца из-за сообщения о ложном минировании. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл 17 января. Неизвестный позвонил на телефон «02» и сообщил о минировании одного из учебных заведений Здвинского района.

"Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия. В результате проверки информация не подтвердилась, каких-либо опасных предметов обнаружено не было", — сказали в пресс-службе.

Телефонный террорист не долго оставался неузнанным. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления ФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции установили и задержали звонившего. Им оказался 17-летний житель Здвинского района. Задержанный признался, что совершил звонок из хулиганских побуждений.

Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в октябре 2019 года новосибирец "заминировал" бизнес-центр после неудачного собеседования.