Новый состав правительства сформирован в России
фото с официального сайта Кремля
В России сформирован новый состав правительства во главе с Михаилом Мишустиным; соответствующий указ подписал президент.
Президент России подписал указ о новом составе правительства Российской Федерации. Далеко не все министры удержались на своих креслах.
У нового главы правительства Михаила Мишустина, кандидатуру которого предложил президент и одобрила Госдума, будет девять заместителей.
Бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства.
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко – бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном Федеральном округе.
Также на посту остались Татьяна Голикова, вице-премьер, ответственная за социальные вопросы, и Юрий Борисов, вице-премьер, курирующий ВПК.
Дмитрий Чернышенко, который с 2015 года возглавляет «Газпром-медиа холдинг», стал вице-премьером.
Алексей Оверчук, тоже бывший заместителем Мишустина в ФНС, также получил портфель вице-премьера.
Ранее занимавший пост заместителя мэра Москвы Марат Хуснуллин получил пост вице-премьера. Виктория Абрамченко, руководившая Росреестром, стала вице-премьером.
В составе нового правительства остались многие из прежних министров:
В составе правительства много и новых имён.
Бывшая глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова стала министром культуры.
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев, который в период с 2014 по 2018 годы был министром госуправления, ИТ и связи Московской области, а потом стал вице-президентом «Ростелекома».
Бывший глава Росздравнадзора Михаил Мурашко получил пост министра здравоохранения.
Министром строительства и ЖКХ стал Владимир Якушев.
Сергей Кравцов, бывший глава Рособрнадзора, стал министром просвещения.
Бывший ректор Тюменского университета Валерий Фальков стал министром науки и высшего образования.
Экс-мэр Благовещенска и экс-губернатор Амурской области Александр Козлов получил пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Министром спорта стал Олег Матыцин.
Министром труда и социальной защиты назначен Антон Котяков.
Максим Решетников стал министром экономического развития России.
Пост министра юстиции получил Константин Чуйченко.
Напомним, 20 января названа дата голосования по внесению поправок в Конституцию России.
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