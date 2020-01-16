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Новый состав правительства сформирован в России

сегодня 09:41

фото с официального сайта Кремля

В России сформирован новый состав правительства во главе с Михаилом Мишустиным; соответствующий указ подписал президент.

Президент России подписал указ о новом составе правительства Российской Федерации. Далеко не все министры удержались на своих креслах.

У нового главы правительства Михаила Мишустина, кандидатуру которого предложил президент и одобрила Госдума, будет девять заместителей.

Бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства.

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко – бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном Федеральном округе.

Также на посту остались Татьяна Голикова, вице-премьер, ответственная за социальные вопросы, и Юрий Борисов, вице-премьер, курирующий ВПК.

Дмитрий Чернышенко, который с 2015 года возглавляет «Газпром-медиа холдинг», стал вице-премьером.

Алексей Оверчук, тоже бывший заместителем Мишустина в ФНС, также получил портфель вице-премьера.

Ранее занимавший пост заместителя мэра Москвы Марат Хуснуллин получил пост вице-премьера. Виктория Абрамченко, руководившая Росреестром, стала вице-премьером.

В составе нового правительства остались многие из прежних министров:

  • генерал армии Сергей Шойгу – министр обороны;
  • Сергей Лавров – министр иностранных дел;
  • Владимир Колокольцев – министр внутренних дел;
  • Евгений Дитрих – министр транспорта;
  • Денис Мантуров – министр промышленности и торговли;
  • Дмитрий Кобылкин – министр природных ресурсов и экологии;
  • Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства;
  • Антон Силуанов – министр финансов;
  • Евгений Зиничев – МЧС;
  • Александр Новак – министр энергетики.

В составе правительства много и новых имён.

Бывшая глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова стала министром культуры.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев, который в период с 2014 по 2018 годы был министром госуправления, ИТ и связи Московской области, а потом стал вице-президентом «Ростелекома».

Бывший глава Росздравнадзора Михаил Мурашко получил пост министра здравоохранения.

Министром строительства и ЖКХ стал Владимир Якушев.

Сергей Кравцов, бывший глава Рособрнадзора, стал министром просвещения.

Бывший ректор Тюменского университета Валерий Фальков стал министром науки и высшего образования.

Экс-мэр Благовещенска и экс-губернатор Амурской области Александр Козлов получил пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Министром спорта стал Олег Матыцин.

Министром труда и социальной защиты назначен Антон Котяков.

Максим Решетников стал министром экономического развития России.

Пост министра юстиции получил Константин Чуйченко.

Напомним, 20 января названа дата голосования по внесению поправок в Конституцию России.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Правительство РФ
министры
кабинет министров
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