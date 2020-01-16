Оборвали телефоны: новосибирцы задали тысячи вопросов о выплате материнского капитала и пособий
"Горячая линия" по вопросам выплаты материнского капитала и пособий на детей от трёх до семи лет прошла в Минтруда; специалистам пришлось ответить более чем на 2,5 тысячи звонков.
Больше 2,5 тысяч звонков поступило в региональное Минтруда и соцразвития в ходе «горячей линии» по мерам социальной поддержки семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.
Чаще всего новосибирцев интересовали выплаты в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка, пособие на второго ребенка, а также меры поддержки многодетных семей.
"В рейтинге наиболее значимых тем, – на какие цели можно направить средства областного семейного капитала, как получить единовременную денежную выплату взамен земельного участка", — уточнили в министерстве.
Многих обратившихся волновали вопросы предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет, о которых в своем обращении к Федеральному собранию 15 января говорил президент Владимир Путин.
"Новые выплаты на детей начнут производиться только после принятия соответствующих законодательных актов, в которых будут определены условия их предоставления", — объяснила начальник управления организации социальных выплат министерства Татьяна Мальцева.
Получить дополнительную информацию о выплатах семьям с детьми можно на сайте министерства, а также по телефону «горячей линии» 8-800-100-0082.
Напомним, накануне в сети появилась петиция
в адрес президента с просьбой распространить действие материнского капитала за первого ребёнка на детей, родившихся в 2019 году.