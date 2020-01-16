Оборвали телефоны: новосибирцы задали тысячи вопросов о выплате материнского капитала и пособий

сегодня 18:40 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM

"Горячая линия" по вопросам выплаты материнского капитала и пособий на детей от трёх до семи лет прошла в Минтруда; специалистам пришлось ответить более чем на 2,5 тысячи звонков.

Больше 2,5 тысяч звонков поступило в региональное Минтруда и соцразвития в ходе «горячей линии» по мерам социальной поддержки семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.