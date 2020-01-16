Одноклассница рассказала о школьнице, которая покончила с собой перед свадьбой с «50-летним женихом»

сегодня 18:23 Поделиться

Фото «КП-Екатеринбург»

Одноклассница утверждает, что девушка всегда была весёлой и счастливой; она сомневается в правдивости версии о суициде.

Бывшая одноклассница 16-летней школьницы из Екатеринбурга, которая покончила с собой перед свадьбой с мужчиной гораздо старше неё, сомневается в версии о суициде. Девушка сообщила корреспонденту Сиб.фм, что её трагически погибшая девушка ранее ни разу не была замечена в конфликтах.

"Мы вместе с ней учились в одной школе. Хотя я с ней не общалась тесно, как её подруги, я всегда видела её в окружении близких. Она смеялась, шутила с ними. Была доброй и милой девочкой. Вообще ни разу не замешана в каких-либо скандалах — спокойная и уровновешанная девочка", — объяснила Алиса С.

Девушка не может сказать ничего о причинах, которые привели к трагедии, однако была шокирована известием о смерти своей одноклассницы.

Инцидент произошёл на прошлой неделе. Как сообщили местные СМИ, 16-летняя жительница Екатеринбурга покончила с собой. Вероятный мотив — предстоящая свадьба с 50-летним жителем Омской области из диаспоры езидов. Позже близкие к ситуации люди опровергли информацию о возрасте мужчины. Более того, они утверждают, что на фото изображён не жених девушки, а некий друг семьи.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголвное дело по факту доведения до суицида. Расследование продолжается.

Напомним, накануне в новосибирской общине езидов прокомментировали трагедию, которая произошла в Екатеринбурге.