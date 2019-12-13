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Около 300 домов в Новосибирске остались без электричества

сегодня 10:17

Фото с сайта pixabay.com

Сразу несколько жилых кварталов остались без электричества в столице Сибири; сейчас энергетики ликвидируют последствия аварии.

В Новосибирске жители 289 домов попали под аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает портал «Мой Новосибирск».

Как стало известно, в Железнодорожном районе электричество отсутствует в домах, расположенных внутри квадрата, образованного улицами Ногина, 2-й Владимировской, Саратовской и берегом реки Оби, а также на улицах Прибрежной и Фабричной. Причина – аварийное отключение на трансформаторных подстанциях. Авария будет устранена до 11:30.

Также плановое отключение электроэнергии произошло в Дзержинском районе на улице Рылеева. Там энергетики монтируют самонесущий изолированный провод. Работы планируют завершить в 17:00.

Напомним, 13 декабря прокуратура начала проверку из-за частых отключений света под Новосибирском.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

электричество
Новосибирск
аварийные отключения
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