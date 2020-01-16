Пациентка больницы пропала в Новосибирске

сегодня 07:17 Поделиться

фото ПСО "Маяк"

Женщина ушла из первой клинической больницы ночью 18 января; найти её пока не могут.

Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поисках пропавшей Олеси Макасеевой (Аксянович). Женщина 1983 гора рождения находилась на лечении в ГКБ № 1 в Заельцовском районе Новосибирска. 18 января около 4:00 утра она ушла в неизвестном направлении. Место нахождения не установлено до сих пор.

Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые, крашеные, стрижка каре, глаза зеленые.

Была одета: белая вязаная шапка, темно-синяя куртка с капюшоном, черные штаны, черные полусапожки на сплошной подошве.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.

Напомним, под Красноярском пропал геолог из Новосибирска.