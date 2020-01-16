Петиция о материнском капитале за первого рождённого в 2019 году ребёнка появилась в сети

сегодня 16:58 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Молодые мамы обратились к президенту и депутатам с просьбой выплачивать материнский капитал женщинам, родившим в 2019 году; петиция о расширении перечня получателей дотации размещена на платформе Change.org.

Петиция с предложением распространить выплаты материнского капитала в размере 466 тысяч рублей на семьи, в которых первенец появился не только в 2020, но и в 2019 годах, опубликована в сети. Автор обращения адресовала его президенту Владимиру Путину и в Госдуму.

«Это, безусловно, отличная новость, но ведь эти семьи родили ребёнка, независимо от данной дотации. Как, впрочем и те, кто родил в декабре, ноябре, октябре и сентябре 2019 года, ведь все эти семьи одинаково увидели заветные две полоски в 2019 году, просто кто-то месяцем раньше, кто-то позже», – написала в тексте петиции Валерия Радугина (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Девушка призывает поддержать идею и включить в список претендентов на материнский капитал за первого ребенка семьи, где радостное событие произошло в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2019 года.

По данным на 17:00 22 января, петицию подписал 61 человек.

15 января президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал на 150 тысяч рублей и с 1 января 2020 года распространить его действие на семьи, в которых родился первый ребёнок.

Такой подход показался несправедливым женщинам, которые стали мамами раньше 2020 года. Сибирячки неоднократно предлагали «писать Путину», чтобы доказать, что «их дети ничем не хуже тех, кто появились на свет в нынешнем году».

Напомним, 22 января сибирячка рассказала о том, что из-за преждевременных родов по вине врачей лишилась материнского капитала.