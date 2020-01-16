Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Погода в Новосибирске 23 января: снег и сильный ветер

сегодня 07:01

Фото Pixabay

В Новосибирске с каждым днём усиливается ветер; уже не так холодно, но снег идти не прекращает.

Синоптики обещают серьёзное усиление ветра с четверга, 23 января. Возможны порывы до 14 метров в секунду днём и до 16 — вечером. Морозов сегодня не ожидается — ниже всего столбик термометра опустится утром — до минус 10 градусов. Ближе к ночи и вовсе потеплеет до минус 4 градусов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

погода
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

380306
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
360289
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
217614
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176090
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155489
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
96694
Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске
94318
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей