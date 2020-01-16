Погода в Новосибирске 23 января: снег и сильный ветер

сегодня 07:01 Поделиться

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В Новосибирске с каждым днём усиливается ветер; уже не так холодно, но снег идти не прекращает.

Синоптики обещают серьёзное усиление ветра с четверга, 23 января. Возможны порывы до 14 метров в секунду днём и до 16 — вечером. Морозов сегодня не ожидается — ниже всего столбик термометра опустится утром — до минус 10 градусов. Ближе к ночи и вовсе потеплеет до минус 4 градусов.