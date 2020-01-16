«Получила, что хотела?»: женоненавистники затравили жертву изнасилования из Новосибирска

сегодня 14:52 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Жительницу Новосибирска изнасиловали летом прошлого года; вину насильника доказали, однако комментаторы уверены, что жертва сама виновата в случившемся.

Жители Новосибирска обвиняют жертву изнасилования в провокации и вызывающем поведении. Своё мнение комментаторы выражают под постом в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Новосибирцы обсуждают новость Сиб.фм, в которой сказано, что насильника-рецидивиста посадили на 6 лет строгого режима. Мужчина сутки держал девушку в своей квартире.

Большая часть комментаторов склоняется к тому, что жертва изнасилования сама виновата в случившемся.

«Привел домой , незнакомую, пьяную женщину .... мда...Когда протрезвела , поняла , что дома не ночевала , трусы и колготки порваны ... придумала историю для мужа», – пишет Евгений Федосеев (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Другие считают, что причина девушки в её распутном характере.

«Мутная история, и попадают в такие истории именно те кто ищут на попу приключений», – пишет Андрей Емельянов.

«Интересно, как доказали, что угрожал убийством? Ну и что именно насиловал», – соглашается Артём Станиславович.

В момент изнасилования пострадавшая была в состоянии опьянения. Некоторые новосибирцы также обернули этот факт против жертвы.

«Вы тоже пьете до потери пульса и потом идете к незнакомому мужчине чай пить? Нынче для девушек это норма? Стыдоба», – возмущается Семён Барсуков.

«Ну да нажралась и пошла к незнакомому мужику пазлы собирать», – подытожила Алла Соловьёва.

Стоит отметить, что не все комментаторы встали на сторону насильника.

«Девушки, которые пишут здесь, что она сама виновата.. мне вас жаль больше, чем мужиков которые пишут такое же», – защищает жертву Анна Шевлякова.

Как ранее писал Сиб.фм, мужчина в августе прошлого года привёл домой женщину в нетрезвом состоянии. В течение суток он удерживал её в своей квартире в Дзержинском районе города и насиловал, угрожая убийством. Ранее мужчина уже был судим за изнасилование.

Напомним, в Алтайском крае педофила посадили в тюрьму на 18 лет.